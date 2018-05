Σήμερα αποφασίζει ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τα υψηλά τετραετίας που έφτασαν χθες, με το αμερικανικό αργό να επιστρέφει κάτω από τα 70 δολάρια ανά βαρέλι, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε – μέσω twitter – ότι σήμερα θα ανακοινώσει την απόφαση του για το αν θα παραμείνουν οι ΗΠΑ στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

«Θα ανακοινώσω την απόφασή μου για τη Συμφωνία του Ιράν από τον Λευκό Οίκο, στις 2:00 μμ», ήταν η λιτή δημοσίευση του Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.