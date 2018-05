Με μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώνει ότι θα μιλήσει με τον «φίλο του, τον πρόεδρο Σι της Κίνας, σήμερα το πρωί. Τα βασικά θέματα θα είναι το εμπόριο, όπου καλά πράγματα θα γίνουν, και η Βόρεια Κορέα, όπου οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη χτίζονται».

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.