Τραμπ: Επιστρέφουν οι τρεις κρατούμενοι από τη Βόρεια Κορέα

Οι τρεις Αμερικανοί που ήταν στη φυλακή αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι στη Βόρεια Κορέα, επιστρέφουν μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, αναφέρει μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. «Φαίνονται να είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, πολύ καλή συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Καθορίστηκε η ημερομηνία και το μέρος», σημειώνει.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.