Τραμπ: Για πρώτη φορά φεύγουν εμπόδια και δασμοί

Με δημοσίευση του στο κοινωνικό δίκτυο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίζεται την εμπορική συμφωνία με την Κίνα και σημειώνει ότι η τελευταία «έχει συμφωνήσει να αγοράσει μεγάλες ποσότητες ΕΠΙΠΛΕΟΝ γεωργικών/αγροτικών προϊόντων - θα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα έχει συμβεί στους αγρότες μας εδώ και πολλά χρόνια!».

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μετά την επίτευξη συμφωνίας των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για ανακωχή στους δασμούς και τον εμπορικό πόλεμο, θέματα που συμφωνήθηκαν στον δεύτερο γύρο των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων.

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products - would be one of the best things to happen to our farmers in many years!