Τι θα πει ο Ζούκερμπεργκ απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ιδρυτής και CEO του Facebook «παρουσιάζεται» σήμερα το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως μεταδίδει το CNBC, αναμένεται να καταθέσει ότι το κοινωνικό δίκτυο δεν έχει κάνει αρκετά για να εμποδίσει τα εργαλεία του να προκαλούν «ζημιά».

«Έχει γίνει σαφές τα τελευταία περίπου δύο χρόνια ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για να εμποδίσουμε τα εργαλεία που αναπτύξαμε από το να χρησιμοποιούνται για να κάνουν κακό», τονίζει ο Μαρκ Ζούγκερμπεργκ στα σχόλια που ετοιμάζεται να κάνει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και παρουσιάζει το NBC News.

«Είτε είναι ψευδείς ειδήσεις, ξένη παρέμβαση σε εκλογές ή προγραμματιστές που κάνουν κατάχρηση των πληροφοριών του κόσμου, δεν είχαμε μία ευρεία οπτική των ευθυνών μας», θα τονίσει. «Ήταν λάθος και λυπάμαι», θα προσθέσει.

Η σημερινή ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταδοθεί με live streaming και αφορά το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων προς τη συμβουλευτική εταιρεία Cambridge Analytica, που εκτός των άλλων εργάστηκε και για την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία, που έχει κηρύξει πτώχευση και στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ, επιμένει ότι δεν χρησιμοποίησε τα δεδομένα των χρηστών.

«Συζήτησα προσωπικά με τον κ. Ζούκερμπεργκ την πιθανότητα του webstreaming κατά τη συνάντησή μας. Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι έχει αποδεχθεί το αίτημα. Σημαντικά νέα για τους πολίτες της ΕΕ. Τον ευχαριστώ για τον σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», σημειώνει στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30