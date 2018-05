Τραμπ: Έρχονται «σπουδαία νέα» στον τομέα του αυτοκινήτου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να τονώσει την αμερικανική μεταποιητική δραστηριότητα, έστειλε σήμα σήμερα για θετικές αλλαγές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

«Έρχονται σπουδαία νέα σύντομα για τους σπουδαίους Αμερικανούς Εργαζόμενους στον τομέα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές δεκαετίες που χάσατε τις δουλειές σας από άλλες χώρες, περιμένατε αρκετά πολύ!», σημείωσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!