Εκτακτη συνάντηση Κιμ με τον πρόεδρο της Ν. Κορέας

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Μουν Τζε-ιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκαν σήμερα για να συζητήσουν την ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής του Κιμ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε από τη Νότια Κορέα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής των δύο κορεατικών κρατών μέσα σε ισάριθμους μήνες. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μουν και ο Κιμ συναντήθηκαν το απόγευμα λίγο βορειότερα από τη βαριά στρατιωτικοποιημένη γραμμή των συνόρων για να ανταλλάξουν απόψεις ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοινώθηκε από το γραφείο του νοτιοκορεάτη προέδρου.

Ο Μουν θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της δίωρης συνάντησής του με τον Κιμ αύριο το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του έχει αρχίσει ξανά διάλογο με τη Βόρεια Κορέα.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Μιλάμε μαζί τους τώρα» σημείωσε, ενώ, όπως μεταδίδει το CNBC, πρόσθεσε ότι η Σύνοδος με τον Κιμ Γιονγκ Ουν θα «μπορούσε» ακόμη να συμβεί στις 12 Ιουνίου ...

Όπως ενημέρωσε, και οι δύο πλευρές επιθυμούν να γίνει η συνάντηση τους: «Θέλουν πολύ να την κάνουν, θέλουμε να γίνει». Πρόσθεσε ότι «όλοι παίζουν παιχνίδια».

Τα σχόλιά του σηματοδοτούν απότομη αλλαγή από τον επιθετικό τόνο που είχε την Πέμπτη, όταν έκανε λόγο για «αμερικανικό στρατό που είναι έτοιμος αν χρειαστεί».

Με δημοσίευσή του νωρίτερα στο κοινωνικό δίκτυο, καλωσόριζε την αντίδραση της Βόρειας Κορέας στην ανακοίνωσή του για ακύρωση της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο, στη Σιγκαπούρη. Δηλώνει ότι χαίρεται που η Βόρεια Κορέα παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες.

«Είναι πολύ καλά νέα να λαμβάνω θερμή και παραγωγική δήλωση από τη Βόρεια Κορέα. Σύντομα θα δούμε πού θα οδηγήσει, ελπίζω σε μακρά και διαρκή ευημερία και ειρήνη. Μόνο ο χρόνος (και το ταλέντο) θα δείξουν!», αναφέρει.

