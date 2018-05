Οι ΗΠΑ στέλνουν αντιπροσωπεία στη Σιγκαπούρη για τη Σύνοδο με τον Κιμ

Ομάδα του Λευκού Οίκου θα αναχωρήσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει το Reuters, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Το περιοδικό Politico είχε αναφέρει νωρίτερα πως μια «εμπροσθοφυλακή» 30 αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη αργότερα μέσα στο σαββατοκύριακο.

Τραμπ: Ενωμένη η κυβέρνηση

Μέσω Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι «η διαφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ είναι μηδενική, όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τη Βόρεια Κορέα... και αν υπήρχε, δεν θα είχε σημασία».

Η δήλωση έρχεται μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ του συμβούλου εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον και του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εκτακτη συνάντηση Κιμ με τον πρόεδρο της Ν. Κορέας

Εν τω μεταξύ, ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Μουν Τζε-ιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκαν σήμερα Σάββατο για να συζητήσουν την ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής του Κιμ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε από τη Νότια Κορέα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής των δύο κορεατικών κρατών μέσα σε ισάριθμους μήνες. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μουν και ο Κιμ συναντήθηκαν το απόγευμα λίγο βορειότερα από τη βαριά στρατιωτικοποιημένη γραμμή των συνόρων για να ανταλλάξουν απόψεις ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοινώθηκε από το γραφείο του νοτιοκορεάτη προέδρου.

Ο Μουν θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της δίωρης συνάντησής του με τον Κιμ αύριο το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τραμπ: Επίθεση φιλίας στον Κιμ μετά την ακύρωση της Συνόδου

Εχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του έχει αρχίσει ξανά διάλογο με τη Βόρεια Κορέα.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Μιλάμε μαζί τους τώρα» σημείωσε, ενώ, όπως μεταδίδει το CNBC, πρόσθεσε ότι η Σύνοδος με τον Κιμ Γιονγκ Ουν θα «μπορούσε» ακόμη να συμβεί στις 12 Ιουνίου ...

Όπως ενημέρωσε, και οι δύο πλευρές επιθυμούν να γίνει η συνάντηση τους: «Θέλουν πολύ να την κάνουν, θέλουμε να γίνει». Πρόσθεσε ότι «όλοι παίζουν παιχνίδια».

Τα σχόλιά του σηματοδοτούν απότομη αλλαγή από τον επιθετικό τόνο που είχε την Πέμπτη, όταν έκανε λόγο για «αμερικανικό στρατό που είναι έτοιμος αν χρειαστεί».

Η πρώτη θερμή κίνηση μέσω twitter

Με δημοσίευσή του στο κοινωνικό δίκτυο, είχε καλωσορίσει την αντίδραση της Βόρειας Κορέας στην ανακοίνωσή του για ακύρωση της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο, στη Σιγκαπούρη. Δήλωνε μάλιστα ότι χαίρεται που η Βόρεια Κορέα παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες.

«Είναι πολύ καλά νέα να λαμβάνω θερμή και παραγωγική δήλωση από τη Βόρεια Κορέα. Σύντομα θα δούμε πού θα οδηγήσει, ελπίζω σε μακρά και διαρκή ευημερία και ειρήνη. Μόνο ο χρόνος (και το ταλέντο) θα δείξουν!», ανέφερε.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018

Η στάση του Κιμ Γιονγκ Ουν

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας διαβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή ότι παραμένει ανοικτή στον διάλογο με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας όμως την κίνηση ακύρωσης της Συνόδου «εξαιρετικά λυπηρή».

«Αντιμετωπίσαμε με μεγάλο σεβασμό τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, που δεν είχαν προηγούμενο από οποιονδήποτε άλλον (Αμερικανό) πρόεδρο, για να γίνει μια ιστορική σύνοδος κορυφής Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ», τόνισε ο Βορειοκορεάτης υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Κιε Γκουάν.

«Επαναλαμβάνουμε προς τις ΗΠΑ την αποφασιστικότητά μας να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο, για να επιλύσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η ξαφνική ανακοίνωση (του Τραμπ) περί ακύρωσης της συνόδου είναι απροσδόκητη για εμάς και μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε εξαιρετικά λυπηρή», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας.