Νικήτρια η Ρεάλ στον τελικό του Champions League έναντι της Λίβερπουλ με 3-1

Το Champions League, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή της Ευρώπης, έφτασε στην κορύφωσή του με τον μεγάλο τελικό «Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ», απόψε, στο «Ολιμπίσκι» του Κιέβου.

Το παιχνίδι έληξε 3-1 υπέρ της Ρεάλ, με γκολ του Μπενζεμά στο 50, του Μπέιλ στο 63 και στο 83 για τη Ρεάλ. Για τη Λίβερπουλ σκόραρε ο Μανέ στο 54.

Αντίπαλες δύο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης. Από τη μία, η θρυλική Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν, που ήθελε να επιβεβαιώσει και να ανανεώσει την κυριαρχία της την τελευταία τριετία στη διοργάνωση, αναζητώντας το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο και δέκατο τρίτο συνολικά.

Απέναντί της, η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επέστρεψε στον τελικό του Champions League έπειτα από 11 χρόνια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, θέλοντας να βάλει τέλος στην κυριαρχία των «μερένγες» και να κατακτήσει το 6ο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην ιστορία της. Κάτι που όμως δεν κατάφερε...

⏰FULL TIME! ⏰

Real Madrid make it THREE #UCL titles in a row 🏆🏆🏆#UCLfinal pic.twitter.com/P1VE0FRS66