Τραμπ: Γίνονται συναντήσεις για τη Σύνοδο με τη Βόρεια Κορέα

Με μήνυμα του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει, όσον αφορά τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ότι «έχουμε φτιάξει μία σπουδαία ομάδα για τις συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα. Οι συναντήσεις προς το παρόν αφορούν τη Σύνοδο και άλλα. Ο Kim Young Chol της Βόρειας Κορέας κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη. Ισχυρή αντίδραση στην επιστολή μου, ευχαριστώ!».

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!