Τραμπ: Ανυπομονώ να δω τα στοιχεία για την απασχόληση

Αισιόδοξος για τα στοιχεία από την αγορά εργασίας που πρόκειται να ανακοινωθούν σε λίγη ώρα (στις 15:30 ώρα Ελλάδος) εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Ανυπομονώ να δω τα στοιχεία απασχόλησης» γράφει στο post του:

Looking forward to seeing the employment numbers at 8:30 this morning.