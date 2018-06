Τραμπ: Εχω δικαίωμα να δώσω χάρη στον εαυτό μου

Με μήνυμα του στο κοινωνικό δίκτυο ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι «όπως έχουν δηλώσει αρκετοί νομικοί επιστήμονες, έχω κάθε δικαίωμα να δώσω ΧΑΡΗ στον εαυτό μου, αλλά γιατί να το κάνω αυτό, όταν δεν έχω κάνει κάτι κακό;»

Αναφερόμενος στην έρευνα για τη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016 και τη δυνητική παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, κάνει λόγο για ατελείωτο Κυνήγι Μαγισσών, οδηγούμενο από 13 Δημοκρατικοί που συνεχίζεται!

Επαναλαμβάνει και τον ισχυρισμό της περασμένης εβδομάδας, ότι δηλαδή της έρευνας ηγούνται οι Δημοκρατικοί, που βρήκαν έναν τρόπο για να επηρεάσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου, αν και ο ειδικός σύμβουλος της υπόθεσης, Robert Mueller, είναι Ρεπουμπλικανός.

Το αμερικανικό Σύνταγμα δίνει στον Πρόεδρο την εξουσία να δίνει χάρη σε ανθρώπους «για προσβολή κατά των ΗΠΑ».

Την Κυριακή, ο δικηγόρος του κ. Τραμπ Rudy Giuliani είπε ότι ο Πρόεδρος νομικά θα μπορούσε να δώσει χάρη στον εαυτό του.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει τη δύναμη του Προέδρου από το να δώσει χάρη. Αν το έκανε για τον εαυτό του όμως θα ήταν αδιανόητο και θα οδηγούσε πιθανότατα σε άμεση πρόταση μομφής», τόνισε.

