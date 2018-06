IIF: Οι ξένοι επενδυτές «ξεφορτώθηκαν» $12,3 δισ. από αναδυόμενες αγορές

To sell off του περασμένου μήνα οδήγησε τους ξένους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών να εγκαταλείψουν ομόλογα και μετοχές ύψους 12,3 δισ. δολαρίων, τον Μάιο, σύμφωνα με το Iνστιτούτο Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (Institute of International Finance- IIF).

Οι εκροές μοιράστηκαν μεταξύ ομολόγων και μετοχών ενώ οι μεγαλύτερες κινήσεις ήταν τα 8 δισ. δολάρια που έφυγαν από την Ασία και τα 4,7 δισ. δολάρια από Αφρική και Μέση Ανατολή.

Επειδή υπήρξε πώληση και στα τέλη Απριλίου, προκλήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια sell off στις αναδυόμενες αγορές, που υπάρχει στα αρχεία του IIF. To πρώτο είχε γίνει μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία το Νοέμβριο του 2016.

Με φόντο τα υψηλότερα κόστη δανεισμού και το ισχυρότερο δολάριο, υπάρχουν ακόμη στοιχεία που δείχνουν ότι η καθοδική πορεία του κλίματος επηρεάζει τις αναδυόμενες χώρες σε μεγαλύτερο εύρος.

Οι ροές χαρτοφυλακίων σε ετήσια βάση είναι ακόμη θετικές, στα περίπου 46 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας όμως απότομη επιβράδυνση από τα 134 δισ. δολάρια που ήταν καταγεγραμμένα την ίδια περίοδο του 2017.

Δείκτης του IIF που μετράει την πώληση ενεργητικών από ξένους επενδυτές, σε σχέση με τις αγορές, είναι επίσης χαμηλότερα.

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία

Ωστόσο, ευρύτερη μέτρηση του ξένου επενδυτικού κλίματος, που περιλαμβάνει και τις κεφαλαιακές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, εργοστάσια ή άλλα assets, είναι πιο ενθαρρυντική για τους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών.

Αυτού του είδους τα στοιχεία έρχονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά το IIF εκτιμά ότι οι καθαρές εισροές κεφαλαίου στις αναδυόμενες αγορές ήταν 32 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, πολύ περισσότερα από τον μέσο όρο εισροών ύψους 7 δισ. δολαρίων ανά μήνα το 2017.

Οι καθαρές εισροές κεφαλαίου ήταν 110 δισ. για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ήταν 37 δισ.

Οι καθαρές εισροές προς την Τουρκία ήταν 10 δισ. δολάρια τον Απρίλιο ενώ με περίπου 8 δισ. δολάρια, το Μεξικό έφτασε στο χειρότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2015.

Οι ροές προς τη Βραζιλία «πάγωσαν», ενώ προς την Αργεντινή και την Ινδία γύρισαν αρνητικά για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2017 και τον Φεβρουάριο του 2016, αντίστοιχα.