G7: Επίθεση Τραμπ κατά Γαλλίας και Καναδά λίγο πριν τη Σύνοδο

Χτύπημα κατά του Γάλλου Προέδρου και του Καναδού Πρωθυπουργού έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της Συνόδου των χωρών του G7, σήμερα και αύριο. Mε μήνυμα του στο twitter κατηγόρησε τους συγκεκριμένους συμμάχους των ΗΠΑ για επιβολή «μαζικών δασμών» και δημιουργία «εμποδίων».

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε μήνυμα του στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο είχε απειλήσει να εξαιρέσει τις ΗΠΑ από το καθιερωμένο ετήσιο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου.

«Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να μην ενοχληθεί που θα απομονωθεί, αλλά ούτε εμάς μας πειράζει να υπογράψουμε συμφωνία οι έξι χώρες αν χρειαστεί. Κι αυτό γιατί αυτές οι έξι χώρες αντιπροσωπεύουμε αξίες μίας οικονομικής αγορά,ς η οποία έχει το βάρος της ιστορίας πίσω της και είναι σήμερα μία πραγματικά διεθνής δύναμη», είχε σημειώσει ο Μακρόν.

Σήμερα και αύριο, ο Τραμπ πρόκειται να παρευρεθεί στην ετήσια Σύνοδο του G7- στο Κεμπέκ φέτος - και να συναντηθεί με τους ηγέτες των Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Ιαπωνίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας.

Επίθεση και στον Τριντό

«Ο Πρωθυπουργός Τριντό είναι τόσο αγανακτισμένος, αναφέρει τη σχέση που έχουν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς τόσα πολλά χρόνια και άλλα τέτοια πράγματα... αλλά δεν αναφέρει το γεγονός ότι χρεώνουν μέχρι και 300% σε γαλακτοκομικά είδη - δίνοντας πλήγμα στους Αγρότες μας, σκοτώνοντας τον αγροτικό τομέα μας!», σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης στο twitter.

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

«Σας παρακαλώ πείτε στον Πρωθυπουργό Τριντό και τον Πρόεδρο Μακρόν ότι χρεώνουν τις ΗΠΑ με μεγάλους δασμούς και δημιουργούν μη νομισματικά εμπόδια. Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τις ΗΠΑ είναι 151 δισ. δολάρια και ο Καναδάς αφήνει τους αγρότες μας και άλλους έξω. Ανυπομονώ να σας δω αύριο», τονίζει σε άλλο post του.

Αλτμάιερ: Κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει η G7

O Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Πίτερ Αλτμάιερ είπε σήμερα ότι δεν είναι σαφές πώς θα ολοκληρωθεί η Σύνοδος των Επτά πιο πλούσιων κρατών, εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ, αλλά ότι είναι ξεκάθαρα πιο δύσκολη από τις άλλες Συνόδους των προηγούμενων ετών.

«Έχουμε μία σοβαρή κατάσταση, και δεν προέκυψε χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί, αλλά όλες τις τελευταίες εβδομάδες», σημείωσε ο Αλτμάιερ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει και αυτή δασμούς αν αναγκαστεί, πρόσθεσε, λέγοντας ότι η γηραιά ήπειρος παραμένει στη δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.