Eφτασε στη Σιγκαπούρη ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών αυτής της πόλης κράτους με μήνυμά του στο Twitter.



«Καλωσόρισα τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος μόλις έφθασε στη Σιγκαπούρη», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Βιβιάν Μπαλακρισνάν αναρτώντας μια φωτογραφία που τον εικονίζει να κάνει χειραψία με τον Κιμ, ο οποίος φορά γυαλιά κι ένα σκούρο κοστούμι.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx