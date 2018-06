Νέα «πυρά» Τραμπ κατά των συμμάχων

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ένα μπαράζ από αναρτήσεις στο Twitter το πρωί της Δευτέρας, εκφράζοντας την οργή του έναντι ορισμένων από τους πιο στενούς εταίρους των ΗΠΑ στο NATO, στηλιτεύοντας ιδίως το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών της χώρας του.

Τα εμφανώς οργισμένα μηνύματα του Τραμπ ακολουθούν τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στον Καναδά, η οποία ανέδειξε τον διχασμό μεταξύ των ηγετών των πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του πλανήτη.

«Το Δίκαιο Εμπόριο πρέπει να αποκαλείται Ηλίθιο Εμπόριο αν δεν είναι αμοιβαίο», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος έφθασε στη Σιγκαπούρη για τη σύνοδο κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018





«Δεν είναι δίκαιο για τον λαό της Αμερικής! (Το) εμπορικό έλλειμμα (είναι) 800 δισεκατομμύρια δολάρια», συνέχισε. «Γιατί πρέπει εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, να επιτρέπω σε χώρες να συνεχίζουν να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, όπως έχουν για δεκαετίες, ενώ οι αγρότες μας, οι εργάτες και οι φορολογούμενοί μας πρέπει να πληρώνουν τόσο μεγάλο κι άδικο τίμημα;».

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018





«Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν σχεδόν όλο το κόστος του NATO--για να προστατεύουν τις ίδιες χώρες που μας κατακλέβουν στο Εμπόριο (πληρώνουν μόνο ένα κλάσμα του κόστους--και γελάνε!). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε Πλεόνασμα 151 Δισεκατομμυρίων δολαρίων--έπρεπε να πληρώνει πολλά περισσότερα για το Στρατό!», επέμεινε.

«....Η Γερμανία δίνει το 1% (αργά) του ΑΕΠ της στο NATO, ενώ εμείς δίνουμε το 4% με ΠΟΛΥ μεγαλύτερο ΑΕΠ. Το θεωρεί κανένας λογικό αυτό; Προστατεύουμε την Ευρώπη (κάτι που είναι καλό) με μεγάλη οικονομική χασούρα, και μετά μας συντρίβουν άδικα στο Εμπόριο. Έρχεται Αλλαγή!», διεμήνυσε ο Τραμπ.

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018





«Συγνώμη, δεν μπορούμε να αφήνουμε τους φίλους μας, ή τους εχθρούς, να μας εκμεταλλεύονται πια στο Εμπόριο. Πρέπει να βάλουμε πρώτα τον Αμερικάνο εργαζόμενο!».

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018





Νωρίτερα, ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον του πρωθυπουργού του Καναδά , συνεχίζοντας τις επί προσωπικού επιθέσεις του εναντίον του Τζάστιν Τριντό: «ο Τζάστιν παριστάνει τον πληγωμένο όταν τον ξεμπροστιάζουν!», έγραψε και υποστήριξε πως ο Καναδάς «υπερηφανεύτηκε» σε ένα έγγραφο ότι επωφελείται από τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποιο έγγραφο αναφερόταν.