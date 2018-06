Καρδιακή προσβολή έπαθε κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Larry Kudlow, σημαντική φωνή στην αμερικανική εμπορική πολιτική, νοσηλεύεται στο Walter Reed Medical Center, ύστερα από καρδιακή προσβολή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την είδηση μέσω twitter το απόγευμα της Δευτέρας, λίγα λεπτά πριν την ιστορική συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, λέγοντας ότι «ο σπουδαίος Larry Kudlow, που έχει δουλέψει τόσο σκληρά για το εμπόριο και την οικονομία, έπαθε καρδιακή προσβολή».

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.