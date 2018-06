Τραμπ: Δημοσίευσε χαλαρές φωτογραφίες με τους ηγέτες του G7

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η σχέση του με τους υπόλοιπους ηγέτης της ομάδας των χωρών G7 είναι καλή, ενώ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν λένε την αλήθεια για το τι έγινε στην πρόσφατη Σύνοδο τους στον Καναδά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με τους ηγέτες της G7. Σε όλες χαμογελάει και είναι χαλαρός.

«Έχω πολύ καλή σχέση με την Άγκελα Μέρκελ της Γερμανίας, αλλά τα Μέσα των Ψευδών Ειδήσεων (Fake News Media) παρουσιάζουν μόνο τις κακές φωτογραφίες (υπονοώντας θυμό) των διαπραγματεύσεων συμφωνίας - όπου ρωτάω πράγματα που κανείς άλλος Αμερικανός Πρόεδρος θα ρωτούσε!», τονίζει ο Τραμπ.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

«Τα μέσα (ενημέρωσης) των Fake News είπαν ότι δεν τα πήγα καλά με άλλους Ηγέτες στη G7 στον Καναδά. Κάνουν για άλλη μία φορά, ΛΑΘΟΣ!», αναφέρει σε άλλο tweet.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Σε τρίτο post, που συνοδεύεται από φωτογραφία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, σημειώνει ότι είχε «σπουδαίες συζητήσεις» μαζί τους.

Great discussions with European Union Commission President Jean-Claude Juncker and EU Council President Donald Tusk at the #G7Summit in Canada last week. pic.twitter.com/kGxXe50459 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018