Προσωρινός συμβιβασμός Μέρκελ με CSU για τη μετανάστευση

Οι Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) της Βαυαρίας έδωσαν τη Δευτέρα διορία δύο εβδομάδων στην Άγκελα Μέρκελ για να καταλήξει σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μετανάστευση, προτού απαιτήσουν πιο αυστηρό έλεγχο των συνόρων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον κυβερνητικό συνασπισμό.

H Γερμανίδα καγκελάριος εμφανίστηκε ενωτική τη Δευτέρα, λέγοντας πως οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και οι Χριστιανοκοινωνιστές έχουν ως κοινό στόχο την καλύτερη οργάνωση της μετανάστευσης στη Γερμανία και στην μείωση του αριθμού των ανθρώπων που μπαίνουν στη χώρα.

Η ίδια σημείωσε ακόμα πως το CDU και το CSU στηρίζουν ακόμα την παρουσίασης ενός συνολικού σχεδίου για τη μετανάστευση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κα. Μέρκελ τόνισε πως η κυβέρνηση της δεν θα αφήσει να εισέλθουν στη Γερμανία τους μετανάστες που έχουν ήδη καταγραφεί σε άλλες χώρες, αλλά υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει «αυτόματος μηχανισμός» για την άρνηση εισόδου σε μετανάστες στα σύνορα. Πρόσθεσε ωστόσο πως υπάρχει κίνδυνος για ένα «φαινόμενο ντόμινο» από την απόρριψη μεταναστών.

Η Γερμανίδα καγκελάριος ανέφερε επίσης πως έλαβε ισχυρή εντολή από το CDU και CSU να διαπραγματευτεί διμερείς συμφωνίες για τη μετανάστευση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Oι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα είναι εύκολες, αλλά είναι απαραίτητες για να μείνουν μαζί το CDU και το CSU και για να γίνει πρόοδος στην Ευρώπη, επισήμανε η κα. Μέρκελ. «Δεν είμαστε μόνο εμείς που απαιτούμε κάτι, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τι είναι σημαντικό για τους άλλους» σημείωσε.

Μετά την Σύνοδο Κορυφής, το CDU θα συζητήσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και με βάση τις συζητήσεις αυτές θα αποφασίσει πως θα κινηθεί στη συνέχεια, τόνισε η ίδια.

Ο πρόεδρος των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας και υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε πως αν η κα. Μέρκελ δεν εξασφαλίσει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μετανάστευση, θα κλείσει τα σύνορα για όσους μετανάστες έχουν καταγραφεί σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

«Εύχομαι στη καγκελάριο καλή τύχη. Αλλά εμμένουμε στη θέση μας πως αν δεν είναι δυνατή η άμεση άρνηση εισόδου στα σύνορα, θα διατάξω άμεσα την αστυνομία να απομακρύνουν άμεσα στα σύνορα ανθρώπους που είτε έχουν απαγόρευση εισόδου είτε απαγόρευση παραμονής» σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως αυτό αφορά και τους μετανάστες που έχουν καταγραφεί ή έχουν ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα.

Με παρέμβαση του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση απειλείται με κατάρρευση εξαιτίας της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για τη μετανάστευση.

«Ο λαός της Γερμανίας στρέφεται κατά της κυβέρνησης του καθώς η μετανάστευση ταρακουνάει τον ήδη εύθραυστο συνασπισμό του Βερολίνου. Το έγκλημα στη Γερμανία αυξάνεται. Έγινε μεγάλο λάθος σε όλη την Ευρώπη που επιτράπηκε η είσοδος σε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλάξει τόσο έντονα και βίαια την κουλτούρα τους» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!