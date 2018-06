Σουηδία: Ενοπλος άνοιξε πυρ στην πόλη Μάλμε

Ενοπλος άνδρας άνοιξε πυρ κατά πλήθους που πανηγύριζε τη νίκη της εθνικής Σουηδίας στο παγκόσμιο κύπελλο στο κέντρο της πόλης Μάλμε της Σουηδίας, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τη σουηδική αστυνομία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ωστόσο πηγές της αστυνομίας συνδέουν το περιστατικό με τη διεξαγωγή αγώνα του Μουντιάλ, μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ. Οι ίδιες αστυνομικές πηγές υπογραμμίζουν πως το συμβάν αυτό δεν έχει σχέση με τρομοκρατία και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει δρόμους στο κέντρο της πόλης και αναζητά το δράστη.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw