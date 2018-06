Κρούγκμαν: Οι δασμοί Τραμπ απειλούν την παγκόσμια ανάπτυξη

Ο Πολ Κρούγκμαν προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία από την εμπορική σύγκρουση των ΗΠΑ με την Κίνα.

«Με έχει καταπλήξει ο εφησυχασμός των αγορών καθώς ο Τραμπ οδεύει προς έναν εμπορικό πόλεμο» έγραψε στο Twitter ο κ. Κρούγμαν. «Δεν ξέρουμε αν θα πάει μέχρι τέλους, διαλύοντας την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. 50%; 30%;» τόνισε ο νομπελίστας οικονομολόγος.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο Τραμπ επέβαλε δασμούς κυρίως για να συσπειρώσει την εκλογική του βάση, επειδή η φορολογική μεταρρύθμιση συνεχίζει να μην είναι δημοφιλής.

I've been amazed at the complacency of markets as Trump marches off to trade war. We don't know that he'll go all the way, and break up the global economy. But surely there's a substantial chance. 50%? 30%? Surely that chance should be priced in https://t.co/T9wLEMeZb7