Έκλεψαν κρυπτονομίσματα $30 εκατ. από την Bithumb

Το νοτιοκορεατικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bithumb ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει προσωρινά τις υπηρεσίες καταθέσεων και αποσύρσεων διότι εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 30 εκατ. δολαρίων, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η εταιρεία, με ανάρτησή της στο Twitter, ανέφερε πως τα κλεμμένα νομίσματα θα καλυφθούν από τα ίδια αποθέματα της Bithumb και πως τα περιουσιακά στοιχεία όλων των χρηστών μεταφέρονται σε ένα πιο ασφαλές «πορτοφόλι».

[Notice for the temporary suspension of the deposits]

Due to the increasing safety issues, we are changing our wallet system.

Please do not deposit until we notify.

*All deposits are not deposited into your wallet until all changes are completed.