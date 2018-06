Ισραήλ: Για απάτη κατηγορείται η Σάρα Νετανιάχου

Για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης κατηγορείται η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου. Όπως μεταδίδει το CNN, φέρεται να έχει κάνει κακή χρήση κρατικών χρημάτων στην επίσημη κατοικία του ζεύγους.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησε χρήματα του κράτους για να πληρώσει γεύματα αξίας 100.000 δολαρίων στην πρωθυπουργική κατοικία, το χρονικό διάστημα 2010-2013. Οι κανονισμοί, σύμφωνα με το Reuters, απαγορεύουν αυτές τις πρακτικές στην περίπτωση που παρέχεται εργαζόμενος μάγειρας στην κατοικία.

Η κα Νετανιάχου φέρεται να πλήρωσε επίσης περίπου 10.000 δολάρια σε προσωπικούς σεφ. Η ίδια πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

