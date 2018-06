Τραμπ: Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας στο μεταναστευτικό

Σε μήνυμα του στο Twitter, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημειώνει ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να σταματήσουν να σπαταλούν τον χρόνο τους στο θέμα της Μετανάστευσης, μέχρι να εκλέξουμε περισσότερους βουλευτές στη Γερουσία και το Κογκρέσο το Νοέμβριο. Οι Δημοκρατικοί απλώς παίζουν παιχνίδια, δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα για να λύσουν αυτό το παλιό πρόβλημα δεκαετιών. Μπορούμε να περάσουμε σημαντική νομοθεσία!».

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave!

Σε άλλο post του στο κοινωνικό δίκτυο αναφέρει: «Εκλέξτε περισσότερους Ρεπουμπλικάνους το Νοέμβριο και θα περάσουμε τα πιο καλά, δίκαια και περιεκτικά Νομοσχέδια για τη Μετανάστευση από οπουδήποτε στον κόσμο. Σήμερα έχουμε τα πιο ανόητα και τα χειρότερα. Οι Δημοκρατικοί δεν κάνουν τίποτα άλλα από το να βάζουν Εμπόδια. Θυμηθείτε το σλόγκαν τους, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! Το δικός μας είναι ΠΑΡΑΓΕΤΕ!»

Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE!