Στο 52,56% το ποσοστό Ερντογάν σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία για τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στην Τουρκία και πλέον αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων χαρακτηρίστηκε «καλή» από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ενώ δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια.

Με καταμετρημένο το 9% ο Τ. Ερντογάν συγκεντρώνει ποσοστό 52,5% και ο Μ. Ιντζέ το 26,3%, ο Σ. Ντεμιρτάζ 11,8% και 7,2% η Μ. Ακσενέρ.

Τα ποσοστά αυτά προέρχονται κυρίως από εκλογικά κέντρα της επαρχίας και όχι από τις μεγάλες πόλεις. Τα πρώτα αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αναμένονται σε περίπου μια ώρα. Ήδη η αντιπολίτευση έχει «προειδοποιήσει» ότι τα πρώτα αποτελέσματα ενδεχομένως να μην είναι αντιπροσωπευτικά της επικράτειας καθώς θα προέρχονται από ανατολικές περιοχές.

Ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις τουρκικές προεδρικές εκλογές Μουχαρέμ Ιντζέ δήλωσε ότι οι τούρκοι πολίτες θα πρέπει να προστατεύσουν τις κάλπες από ενδεχόμενη νοθεία εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.



Μιλώντας μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Μ. Ιντζέ δήλωσε επίσης πως τα μέλη της εκλογικής επιτροπής της Τουρκίας πρέπει «να κάνουν σωστά τη δουλειά τους». Πρόσθεσε πως δεν έχει αμφιβολία ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι «πολύ καλά».

Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε πριν να κλείσουν οι κάλπες πως «η Τουρκία βιώνει μια δημοκρατική επανάσταση με αυτές τις εκλογές». Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ψήφο, είπε πως η συμμετοχή στις εκλογές είναι υψηλή και «δείχνει πόσο προηγμένη είναι η Τουρκική δημοκρατία και πόσο αναπτυγμένη είναι η δημοκρατική ωριμότητά της».

«Με αυτές τις εκλογές περνάμε στο προεδρικό σύστημα που θα μας ανεβάσει σε νέο επίπεδο πολιτισμού και θα ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια», πρόσθεσε.

Στις 11:00 το πρωί έφτασε σε κάλπη στην Σμύρνη που βρίσκεται σε σχολή που φέρει το όνομα της μητέρας του ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ ο οποίος ψήφισε και έκανε μια σύντομη περιήγηση στην σχολή. Ο κ. Γιλντιρίμ αποχωρώντας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έκανε το καυθκον του ως πολίτης και πρόσθεσε:



"Σήμερα εκλεγουμε πρόεδρο και βουλευτές με το νέο σύστημα. Εύχομαι να είναι προς όφελος της χώρας. Οι εκλογές διεξάγονται σε γιορτινό δημοκρατικο κλίμα". Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε την είδηση απελευθέρωσης τριών μηχανικών τουρκικής κατασκευαστικης εταιρίας που είχαν απαχθεί στη Λιβύη.

Στις 11:10 το πρωί ψήφισε στην Άγκυρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μαζί με την σύζυγό του Σελβι.

Στις δηλώσεις που έκανε στην συνέχεια ο κ. Κιλιτσντάρογλου είπε ότι μετά έναν κουραστικό μαραθώνιο σήμερα είμαστε στην κάλπη και συνέχισε:



"Δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα αλλά έχουμε κάποια παράπονα σε κάποιες κάλπες. Από εδώ κάνω έκκληση στους κρατικούς λειτουργούς. Δεν είστε υπάλληλοι κανενός κόμματος αλλά του κράτους. Σας προειδοποιώ να κάνετε το καθήκον σας χωρίς να δέχεστε πιέσεις για να μην υπάρξουν σκιές στις εκλογές και στην δημοκρατία μας."



Στις 12:00 το μεσημέρι έφτασε στην κάλπη που επρόκειτο να ψηφίσει στην Άγκυρα ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί κι αφού ψήφισε έκανε μια σύντομη δήλωση, λέγοντας ότι η Τουρκία έπειτα από αυτές τις εκλογές θα εισέλθει σε νέα περίοδο και πρόσθεσε ότι θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα από τα γραφεία του κόμματός του.



Στην Κωνσταντινούπολη και στο Μαιλέρμπεγι, θα ρίξει την ψήφο της η Μεράλ Ακσενέρ ηγέτης του Καλού Κόμματος ενώ ο υποψήφιος του κουρδικού κόμματος, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, θα ψηφίσει στις φυλακές της Αδριανούπολης όπου κρατείται.

Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας, μετά από καταγγελίες, ανακοίνωσε πως ελήφθησαν νομικά και διοικητικά μέτρα αναφορικά με την ασφάλεια των εκλογών στην νοτιανατολική περιφέρεια Σανλιούρφα.



Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ο επικεφαλής του Συμβουλίου, Σαντί Γκουβέν, «μετά τις αναφορές (για ανησυχίες για την ασφάλεια», το Συμβούλιό μας ξεκίνησε τα απαραίτητα νομικά και διοικητικά μέτρα».

Σύμφωνα με καταγγελίες, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε εμφανίζονται και φερόμενοι συγγενείς του Γιλντίζ να ρίχνουν επιπλέον ψηφοδέλτια του AKP και του Ερντογάν στις κάλπες.

Επίσης, σε άλλο εκλογικό τμήμα σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, εντοπίστηκε ένας άνδρας που ψήφισε δύο φορές. Μόλις αναγνωρίστηκε, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και να εξαπολύει απειλές κατά της εφορευτικής επιτροπής.

Worrying reports of election irregularities coming from #Suruc: the town was the site of an armed attack by AKP that left four people dead last week. The town voted overwhelmingly for #HDP in 2015 - with 80% and 68% in June and November #TurkeyElection https://t.co/sL0unZL8Ah