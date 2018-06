Μνούτσιν: Oι περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις δεν αφορούν μόνο την Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, τόνισε τη Δευτέρα ότι οι επερχόμενοι περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ δεν θα αφορούν μόνο την Κίνα «αλλά όλες τις χώρες που προσπαθούν να κλέψουν την τεχνολογία μας».

Σε μήνυμα του στο Twitter, o κ. Μνούτσιν ανέφερε ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Bloomberg «είναι fake news».

Η WSJ μετέδωσε την Κυριακή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να απαγορεύσει σε πολλές κινεζικές εταιρείες να επενδύουν σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Τη Δευτέρα το Bloomberg μετέδωσε πως ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ανακηρύξει τις επενδύσεις της Κίνας σε διάφορες αμερικανικές εταιρείες μια απειλή για την οικονομική και εθνική ασφάλεια.

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn’t exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology.