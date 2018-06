Τραμπ σε Harley-Davidson: Εκανα τόσα πολλά για εσάς και τώρα αυτό

Επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Harley Davidson την Τετάρτη, μετά την απόφαση της αμερικανικής εταιρείας να μεταφέρει μέρος της παραγωγής εκτός ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την αμερικανική εταιρεία ότι οι πελάτες της δεν θα ξεχάσουν την απόφαση της, τονίζοντας ότι κάνει χαρούμενη τους ανταγωνιστές της.

«Η Harley-Davidson πρέπει να μείνει 100% στην Αμερική, με τους ανθρώπους που σας έφεραν την επιτυχία σας. Έχω κάνει τόσα πολλά για εσάς και τώρα αυτό. Άλλες εταιρείες επιστρέφουν εκεί που ανήκουν! Δεν θα ξεχάσουμε και ούτε και οι πελάτες σας ή οι πλέον πολύ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ανταγωνιστές σας» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors!