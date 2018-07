Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ θα ήμασταν σε πόλεμο με την Κορέα!

Υπεραμύνεται, μέσω του Twitter, ο πλανητάρχης της πολιτικής του στην Ασία. «Πολλές καλές συζητήσεις με τη Βόρεια Κορέα, πάει καλά», γράφει.

«Στο ενδιάμεσο δεν είχαμε εκτοξεύσεις πυραύλων και πυρηνικές δοκιμές για οκτώ μήνες. Ολη η Ασία είναι ενθουσιασμένη. Μόνο η αντιπολίτευση, που περιλαμβάνει τα fake news, παραπονιέται. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήμασταν τώρα σε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα».

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!