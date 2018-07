To Iραν καλεί τον Τραμπ να κόψει τα tweets

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να «τιτιβίζει» στο Twitter γιατί οδηγεί τις τιμές του αργού πετρελαίου υψηλότερα, τονίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δίνει διαταγές στον ΟΠΕΚ.

Νωρίτερα την Πέμπτη ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Το μονοπώλιο του ΟΠΕΚ πρέπει να θυμάται ότι οι τιμές του αργού κινούνται υψηλότερα και δεν κάνουν πολλά για να βοηθήσουν. Αν κάνουν κάτι, είναι να οδηγούν τις τιμές υψηλότερα καθώς οι ΗΠΑ υπερασπίζονται πολλά από τα μέλη τους για πολύ λίγα δολάρια. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία προσπάθεια. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΡΑ!».

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!