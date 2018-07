Νέα επίθεση Τραμπ στη Γερμανία μέσω… ΝΑΤΟ

Την ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στην Ευρώπη βρήκε ο πλανητάρχης, λίγα 24ωρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέσω twitter κατηγόρησε ευρωπαϊκά κράτη ότι πληρώνουν ελάχιστα ενώ αντίθετα οι ΗΠΑ σηκώνουν το βάρος.

«Οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολύ περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν είναι αποδεκτό. Ενώ αυτές οι χώρες έχουν αυξήσει τη συνεισφορά τους από τότε που ανέλαβα πρόεδρος, πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Η Γερμανία είναι στο 1%, οι ΗΠΑ στο 4% και το ΝΑΤΟ ωφελεί την Ευρώπη πολύ περισσότερο απ’ όσο τις ΗΠΑ. Με κάποιους υπολογισμούς, οι ΗΠΑ πληρώνουν το 90% του ΝΑΤΟ, με πολλές χώρες πολύ μακριά από τη δέσμευσή τους για 2%. Και από πάνω, η ΕΕ έχει εμπορικό πλεόνασμα 141 δισ. με τις ΗΠΑ, με μεγάλους φραγμούς σε προϊόντα των ΗΠΑ. ΟΧΙ», έγραψε.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......