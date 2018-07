Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο Μπόρις Τζόνσον από την κυβέρνηση Μέι

Ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αυτό το απόγευμα, η πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών» ανέφερε σε ανακοίνωση η κα. Μέι. «Ο αντικαταστάτης του θα ανακοινωθεί σύντομα. Η υπουργός ευχαριστεί τον κ. Τζόνσον για την εργασία του» πρόσθεσε.

Η αποχώρηση του κ. Τζόνσον έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντέιβιντ Ντέιβις, του υπουργού που ήταν αρμόδιος για το Brexit ότι παραιτείται από τη θέση του γιατί η πολιτική που προωθεί η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Οι αποχωρήσεις των δύο υπουργών οδηγούν την κα. Μέι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς δυσκολεύεται να ενώσει μια βαθιά διχασμένη κυβέρνηση. Η πτέρυγα των ευρωσκεπτικιστών των Τόρις, στην οποία ανήκουν και οι υπουργοί που αποχώρησαν, εκφράζει δημόσια φόβους ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός πηγαίνει προς ένα πιο ήπιο Brexit, κάνοντας παραχωρήσεις στις Βρυξέλλες.

Η πρωθυπουργός επέτυχε έναν συμβιβασμό με τα μέλη της κυβέρνησης της σε μαραθώνια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, αλλά μετά από διαβουλεύσεις με φίλους και συμμάχους, ο κ. Τζόνσον αποφάσισε πως δεν μπορεί να υποστηρίξει το υφιστάμενο σχέδιο για το Brexit.

Σε μήνυμα του στο Twitter ο κ. Τουσκ άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξει και μια αντιστροφή της διαδικασίας του Brexit. «Πολιτικοί έρχονται και φεύγουν αλλά τα προβλήματα που δημιουργούν στους λαούς παραμένουν. Μπορώ μόνο να εκφράσω τη λύπη μου που η ιδέα του Brexit δεν έφυγε μαζί με τους Ντέιβις και Τζόνσον. Αλλά… ποιος ξέρει;».

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?