Μάχη για να σώσει την κυβέρνηση δίνει η Μέι

Η Τερέζα Μέι ορκίστηκε πως θα αντισταθεί στην όποια προσπάθεια για απομάκρυνσή της από τη θέση της πρωθυπουργού της Βρετανίας, μετά και την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε πως το σχέδιό της για το Brexit θα άφηνε τη Βρετανία με «το στάτους της αποικίας».

Ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε χθες από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του υπουργού Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις και δύο υφυπουργών Brexit.

«Αυτό το απόγευμα, η πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών» ανέφερε σε ανακοίνωση η κα Μέι.

Η πρωθυπουργός Μέι όρισε τον Τζέρεμι Χαντ νέο υπουργό Εξωτερικών, όπως ανακοινώθηκα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Ο κ. Χαντ ήταν προηγουμένως υπουργός Υγείας.

Νωρίτερα η Τερέζα Μέι δήλωσε πως «εξεπλάγη ελαφρώς» από την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, αφού ο ίδιος είχε συμφωνήσει στο νέο σχέδιό της για το Brexit την περασμένη εβδομάδα, όπως τόνισε η επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης σε μια επιστολή προς τον Τζόνσον σήμερα.

«Λυπάμαι κι έχω ελαφρώς εκπλαγεί που παρέλαβα την επιστολή, μετά τις παραγωγικές συζητήσεις που είχαμε την Παρασκευή και την ολοκληρωμένη και λεπτομερή πρόταση στην οποία συμφωνήσαμε ως υπουργικό συμβούλιο» υπογραμμίζει η Μέι στην απαντητική επιστολή της προς τον παραιτηθέντα υπουργό.

«Εάν δεν μπορείς να παράσχεις τη στήριξη που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε αυτή τη συμφωνία προς το συμφέρον της Βρετανίας, είναι σωστό να παραιτηθείς» τόνισε η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Τζόνσον προειδοποίησε ότι η Βρετανία θα καταλήξει μια αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα σχέδια που ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση για στενή εμπορική σχέση με το μπλοκ μετά το Brexit.



Το όνειρο του Brexit πεθαίνει, τονίζει στην επιστολή παραίτησής του, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ανέβαλε κρίσιμες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η προετοιμασία για τη μη επίτευξη συμφωνίας με τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η Βρετανία οδεύει προς ένα ημι-Brexit, καθώς η δυνατότητα απόκλισης από τους κανόνες της Ε.Ε. έχει βγει από το τραπέζι.

Η αποχώρηση του κ. Τζόνσον έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντέιβιντ Ντέιβις, του υπουργού που ήταν αρμόδιος για το Brexit, ότι παραιτείται από τη θέση του γιατί η πολιτική που προωθεί η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Οι αποχωρήσεις των δύο υπουργών οδηγούν την κα Μέι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, στην προσπάθειά της να ενώσει μια βαθιά διχασμένη κυβέρνηση. Η πτέρυγα των ευρωσκεπτικιστών των Τόρις, στην οποία ανήκουν και οι υπουργοί που αποχώρησαν, εκφράζει δημόσια φόβους ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός πηγαίνει προς ένα πιο ήπιο Brexit, κάνοντας παραχωρήσεις στις Βρυξέλλες.

Η πρωθυπουργός επέτυχε έναν συμβιβασμό με τα μέλη της κυβέρνησής της σε μαραθώνια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, αλλά μετά από διαβουλεύσεις με φίλους και συμμάχους, ο κ. Τζόνσον αποφάσισε πως δεν μπορεί να υποστηρίξει το υφιστάμενο σχέδιο για το Brexit.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο κ. Τουσκ άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξει και μια αντιστροφή της διαδικασίας του Brexit. «Πολιτικοί έρχονται και φεύγουν αλλά τα προβλήματα που δημιουργούν στους λαούς παραμένουν. Μπορώ μόνο να εκφράσω τη λύπη μου που η ιδέα του Brexit δεν έφυγε μαζί με τους Ντέιβις και Τζόνσον. Αλλά… ποιος ξέρει;».

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?