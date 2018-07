Kιμ σε Τραμπ: Ξεκινήσαμε ένα υπέροχο ταξίδι

O Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Πέμπτη πως έλαβε γράμμα από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με ημερομηνία 6 Ιουλίου.

«Ένα πολύ ωραίο γράμμα από τον πρόεδρο Κιμ της Βόρειας Κορέας. Σπουδαία πρόοδος σημειώνεται!» έγραψε σε μήνυμα του στο Twitter ο κ. Τραμπ, στο οποίο περιλαμβάνεται μια εικόνα του γράμματος με την αγγλική του μετάφραση.

Στο γράμμα του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναφέρει πως η πρώτη συνάντηση «με την Εξοχότητα σας» και το κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες ήταν το «ξεκίνημα ενός υπέροχου ταξιδιού».

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τονίζει πως σέβεται τις προσπάθειες που κατέβαλε ο κ. Τραμπ για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και την εφαρμογή της συμφωνίας. Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητα πως θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση των δύο ηγετών και θα ευοδωθούν οι προσπάθειες για να υπάρξει ένα νέο μέλλον ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τις ΗΠΑ.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt