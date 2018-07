Βρετανία: Αερόστατο με τον Τραμπ... μωρό που κλαίει

Ένα μικρό αερόστατο με την μορφή του Ντόναλντ Τραμπ ως ένα πορτοκαλί μωρό που κλαίει ύψωσαν σήμερα αντίπαλοί του έξω από το κοινοβούλιο.

Protesters have inflated a giant "Trump Baby" balloon near Britain's Houses of Parliament, in protest of President Trump's controversial visit to the UK: https://t.co/lhuZvCbLAL pic.twitter.com/fJbwVpNfiF