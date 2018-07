CNBC: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ

«Η σχέση μας με τη Ρωσία ΠΟTΕ δεν ήταν χειρότερη, χάρη στα πολλά χρόνια αμερικανικής ανοησίας και βλακείας και τώρα, το Στημένο Κυνήγι Μαγισσών!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018





Σε άλλη ανάρτησή του, χαρακτήρισε «ισχυρό και πλούσιο» το ΝΑΤΟ, γράφοντας πως «έλαβα πολλά τηλεφωνήματα από ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ για να με ευχαριστήσουν που τους βοήθησα να ενωθούν και να επικεντρωθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, τωρινές και μελλοντικές. Είχαμε μια πραγματικά σπουδαία Σύνοδο, που καλύφθηκε ανακριβώς από πολλά ΜΜΕ. Το ΝΑΤΟ είναι τώρα ισχυρό και πλούσιο!».

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018





Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε πάλι κατά της κυβέρνησης Ομπάμα και της Χίλαρι Κλίντον για το ζήτημα των αμερικανικών εκλογών: «Ο πρόεδρος Ομπάμα νόμιζε πως η διεφθαρμένη Χίλαρι θα κέρδιζε τις εκλογές, και όταν πληροφορήθηκε από το FBI για τη ρωσική εμπλοκή, είπε πως δεν μπορούσε να συμβεί, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, και δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ γι’ αυτό. Όταν κέρδισα, έγινε κάτι σπουδαίο και το Στημένο Κυνήγι Μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο Strzok!».

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018





Τι θα ζητήσει ο Πούτιν

Εν τω μεταξύ, πριν την πρώτη επίσημη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν , έκθεση υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφει για τον Ντόναλντ Τραμπ τα σημεία στα οποία Μόσχα και Ουάσινγκτον έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και τα σημεία στα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να βρουν κοινό έδαφος.

Η έκθεση, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNBC, αναφέρει ότι ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να ζητήσει από τον Τραμπ να μείνει εκτός της σύγκρουσης στην Ουκρανία, να αποσύρει στρατεύματα από την ανατολική Συρία και να συνεχίσει τον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα.

Η πολυαναμενόμενη σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται στον απόηχο της τεταμένης συνόδου του ΝΑΤΟ και λίγες μόνο ημέρες αφότου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε 12 Ρώσους ότι χάκαραν τους Δημοκρατικούς, σε μια προσπάθεια να παρέμβουν στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Επιπλέον, ο κ. Τραμπ επιμένει η συνάντηση των δύο ηγετών στην αρχή της συνόδου να γίνει χωρίς την παρουσία συμβούλων, κάτι που εγείρει ανησυχίες πως ο πρώην αξιωματικός της KGB θα υπερφαλαγγίσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Σε συνέντευξή του στο CBS χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «οπωσδήποτε» θα θέσει το θέμα του χάκινγκ. «Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα», είπε ο κ. Τραμπ. «Ό,τι έκαναν (οι Ρώσοι) έγινε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα».

Ο ίδιος σημείωσε πως δεν σκέφτεται να ζητήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν την έκδοση στις ΗΠΑ των πρακτόρων που κατηγορούνται για το θέμα.

Τα όρια

Αν και μένει να φανεί τι θα συμφωνήσουν -ή δεν θα συμφωνήσουν- στη σημερινή τους συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, ειδήμονας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σημείωνε πως οι δυο πλευρές περιορίζονται σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τους ο ένας προς τον άλλον.

«Πολλά από αυτά στα οποία μπορεί να θέλουν να συμφωνήσουν δεν είναι πράγματα στα οποία μπορούν οι ΗΠΑ ή η Ρωσία να συμφωνήσουν εκ μέρους άλλων», σχολίασε στο CNBC η Olga Oliker, διευθύντρια του Ρωσικού και Ευρασιατικού Προγράμματος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να θελήσει να δεσμευτεί ότι οι ΗΠΑ θα μείνουν εκτός Ουκρανίας… όμως υπάρχουν νόμοι που έχει περάσει το Κογκρέσο και που έχει υπογράψει ο Τραμπ», εξήγησε.

Πρόσθεσε πως οι Συμφωνίες του Μινσκ, που υπεγράφησαν από τη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις το 2014 και 2015, ζητούν η Ρωσία πρώτα να αλλάξει την πορεία της στην Ουκρανία, αν θέλει να μπει τέλος στις κυρώσεις εναντίον της.

«Άρα, ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει αυτό μονομερώς. Ούτε μπορεί να δεσμευτεί εκ μέρους του ΝΑΤΟ ότι δεν θα υπάρξει διεύρυνση για να περιλαμβάνεται η Ουκρανία, διότι υπάρχουν πολλά άλλα μέλη σε αυτή τη συμμαχία που ψηφίζουν για όλα αυτά», σημείωσε η κα Oliker. «Για να μην πούμε για τους ίδιους τους Ουκρανούς που ψηφίζουν και ο Τραμπ δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους τους».