Τραμπ: Φταίει η αμερικανική ανοησία για τις κακές σχέσεις με τη Ρωσία

Λίγο πριν τη συνάντηση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί την «αμερικανική ανοησία» για τις κακές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, την ώρα που το Κρεμλίνο λέει ότι αναμένει μία δύσκολη συνάντηση.

Σε μήνυμα του στο twitter, σημειώνει ότι «η σχέση μας με τη Ρωσία δεν έχει υπάρξει ΠOΤΕ χειρότερη χάρη στην πολυετή αμερικανική ανοησία και τη βλακεία και τώρα, το Στημένο Κυνήγι Μαγισσών!»

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!