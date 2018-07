Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Βελγίου λόγω τεχνικού προβλήματος

Η εναέρια κυκλοφορία έχει διακοπεί στο Βέλγιο από τις 4:00 μμ τοπική ώρα, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα των υπολογιστών.

Το πρόβλημα επηρεάζει το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων πτήσεων και έχει καθηλώσει τα αεροπλάνα, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik. Ο αρμόδιος φορέας προσπαθεί να λύσει το ζήτημα και να αποκαταστήσει τη λειτουργία των υπολογιστών.

«Λόγω έκτακτης κατάστασης, η εναέρια κυκλοφορία διακόπτεται προσωρινά. Η Belgocontrol εξετάζει το θέμα. Παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση. Θα σας κρατάμε ενήμερους», σημειώνει ο λειτουργικός φορέας στο twitter.

Due to an exceptional situation air traffic is temporarily suspended. Belgocontrol is looking in to it. We are closely monitoring the situation. We will keep you informed. https://t.co/mOB9nE2edN