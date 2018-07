Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς στο Τορόντο

Μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της στην επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής (το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) στην ελληνική συνοικία του Τορόντο, ενώ νεκρός είναι επίσης ο δράστης, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της καναδικής οικονομικής πρωτεύουσας, ο Μαρκ Σόντερς, διευκρινίζοντας ότι ο ένοπλος τραυμάτισε ακόμη 13 ανθρώπους.

UPDATE: Toronto paramedics say 1 person sent to paediatric trauma, 6 to trauma and 2 others to hospital after shooting in Greektown, Toronto - CBCpic.twitter.com/qTGRE38nsV — Breaking911 (@Breaking911) July 23, 2018





PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire. pic.twitter.com/UK8lUHUP5l — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) July 23, 2018





Ένα κοριτσάκι βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ανέφερε ο Σόντερς, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε υπόθεση για τα κίνητρα του δράστη.

Υπήρξαν αναφορές για πυρά στη συνοικία Γκρίκταουν, περί τις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο CityNews.com.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως άκουσαν ως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Video uploaded to Instagram shows a man (bottom left corner of screen) pull out what appears to be a gun and fire, near Danforth and Chester. #Danforth #Greektown pic.twitter.com/fwNF7W4Hnw — Kamil Karamali (@KamilKaramali) July 23, 2018