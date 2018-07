Τραμπ: Δεν έκανα καμία υποχώρηση στη συνάντηση με τον Πούτιν

Σε μήνυμά του στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι δεν έδωσε τίποτα, κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Όταν ακούτε τις ψευδείς ειδήσεις να αναφέρονται αρνητικά για τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Πούτιν, και για όλα αυτά από τα οποία παραιτήθηκα, θυμηθείτε, δεν έκανα ΚΑΜΙΑ υποχώρηση, απλώς συζητήσαμε για τα μελλοντικά οφέλη και των δύο χωρών. Επίσης, τα πήγαμε πολύ καλά, το οποίο είναι καλό πράγμα, όχι όμως για τα Διεφθαρμένα Μέσα Ενημέρωσης!»

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!