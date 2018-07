Eπίθεση Τραμπ σε Amazon μετά από δημοσίευμα της Washington Post

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Amazon για μια ακόμα φορά μέσα από το Twitter, λέγοντας πως χρησιμοποιεί τα αμερικανικά ταχυδρομεία ως το «παιδί για τα θελήματα» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων για παραβίαση του ανταγωνισμού.

Ο κ. Τραμπ επιτέθηκε και κατά της Washington Post, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο CEO της Amazon, Τζεφ Μπέζος, υποστηρίζοντας πως η εφημερίδα βάλει εναντίον του από τότε που η Amazon έχασε την υπόθεση για τη φορολόγηση των διαδικτυακών πωλήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Μετά τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου στο Twitter η μετοχή της Amazon βουτάει 2%.

....In my opinion the Washington Post is nothing more than an expensive (the paper loses a fortune) lobbyist for Amazon. Is it used as protection against antitrust claims which many feel should be brought?

The Amazon Washington Post has gone crazy against me ever since they lost the Internet Tax Case in the U.S. Supreme Court two months ago. Next up is the U.S. Post Office which they use, at a fraction of real cost, as their “delivery boy” for a BIG percentage of their packages....