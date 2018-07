Τραμπ: Να αποσυρθούν όλοι οι δασμοί από ΗΠΑ και ΕΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να δώσει 12 δισ. δολάρια έτσι ώστε να βοηθήσει τον αμερικανικό αγροτικό τομέα, που δέχεται τις επιπτώσεις από τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες.

Πρόκειται για ξεκάθαρη ένδειξη ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αποφασισμένος να παραμείνει στην απόφαση του για επιβολή δασμών ως όπλο στην εμπορική διαμάχη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στο Κάνσας την Τρίτη, επιβεβαίωσε την υποστήριξη του στο μέτρο των δασμών και δεσμεύτηκε ότι «οι αγρότες θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος».

«Απλώς, κάντε λίγη υπομονή», σημείωσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το πακέτο ανακούφισης έχει σκοπό μία προσωρινή ώθηση του αγροτικού τομέα, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

«Θα δώσει χρόνο στον Πρόεδρο για να εργαστεί στο θέμα της μακροπρόθεσμης εμπορικής πολιτικής», τονίζουν.

Εν αναμονή της σημερινής συνάντησης του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, τόνισε ότι θα μπορούσε πάντως να προβεί σε απόσυρση όλων των δασμών και λοιπών περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει σε αντίστοιχη κίνηση.

Μέσω Twitter κάλεσε τις δύο πλευρές «να ρίξουν όλους τους δασμούς και όλα τα εμπόδια. Αυτό θα οδηγούσε σε Ελεύθερη Αγορά και Δίκαιο Εμπόριο! Ελπίζω να το κάνουν, εμείς είμαστε έτοιμοι - αλλά δεν θα το κάνουν!».

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!