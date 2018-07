Συλληπητήρια Σεντένο στην Ελλάδα

Τη βαθιά του λύπη και τον πόνο που προκλήθηκε από τις τραγικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, εκφράζει ο πρόεδρος του Εurogroup, Μάριο Σεντένο.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Μάριο Σεντένο εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και επισημαίνει: «Καλό είναι να βλέπουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και τα θεσμικά όργανα να προσφέρουν άμεση βοήθεια».

Deeply saddened by all suffering caused by these tragic forest fires in #Greece. My condolences to the families of the victims. Good to see European countries and institutions offering immediate help