Tραμπ: Οι δασμοί φέρνουν αποτελέσματα

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την Κυριακή την εμπορική πολιτική που ακολουθεί, υποστηρίζοντας πως θα βοηθήσει τις ΗΠΑ να μειώσουν το τεράστιο χρέος των 21 τρισ. δολαρίων και να μειώσουν τους φόρους για τους Αμερικανούς πολίτες.

«Οι δασμοί φέρνουν σπουδαία αποτελέσματα. Όλες οι χώρες στον κόσμο θέλουν να πάρουν πλούτο από τις ΗΠΑ, πάντα εις βάρος μας. Λέω φορολογήστε τους όσο πάει. Αν δεν θέλουν να φορολογηθούν, τότε αφήστε τους να φτιάξουν ή να κατασκευάσουν το προϊόν στις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση σημαίνει θέσεις εργασίας και πλούτο» έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα πως «εξαιτίας των δασμών θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε μεγάλες ποσότητες του χρέους των 21 τρισ. δολαρίων που έχει συσσωρευτεί, μεγάλο μέρος από την κυβέρνηση Ομπάμα, ενώ την ίδια ώρα θα μειώσουμε φόρους για τον λαό μας. Στη χειρότερη θα κάνουμε πολύ καλύτερες εμπορικές συμφωνίες για τη χώρα μας».

Tariffs are working big time. Every country on earth wants to take wealth out of the U.S., always to our detriment. I say, as they come,Tax them. If they don’t want to be taxed, let them make or build the product in the U.S. In either event, it means jobs and great wealth.....