Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνια

Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνια συνέχιζε να μαίνεται σήμερα καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τους χιλιάδες πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν οκτώ μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται εκτός ελέγχου σε όλη την πολιτεία.

Η πυρκαγιά του «Συμπλέγματος Μεντοτσίνο» (Mendocino Complex), που ονομάστηκε έτσι όταν ενώθηκαν δύο μέτωπα στο νότιο άκρο του Εθνικού Δάσους Μεντοτσίνο, είχε μετατρέψει έως χθες σε αποκαΐδια πάνω από 1.148.000 στρέμματα γης - έκταση σχεδόν όση η πόλη του Λος Άντζελες - όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (CalFire).

Σύμφωνα με την CalFire, πρόκειται για τη μεγαλύτερη από τις οκτώ μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται εκτός ελέγχου σε όλη την Καλιφόρνια και οδήγησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει την Πολιτεία σε κατάσταση «μεγάλης καταστροφής». Η πυρκαγιά στο Μεντοτσίνο έχει τεθεί υπό έλεγχο μόλις κατά 30%, διευκρίνισε η υπηρεσία CalFire.

«Σπάσαμε το ρεκόρ», δήλωσε ο Σκοτ ΜακΛιν, υπαρχηγός της Cal Fire, στην εφημερίδα Los Angeles Times, προσθέτοντας ότι είναι ένα από τα ρεκόρ που δεν θέλει να βλέπει ο κόσμος.

Το μέγεθος αυτής της φωτιάς ξεπέρασε αυτό της περυσινής Πυρκαγιάς Τόμας, που είχε κατακάψει περίπου 1.140.000 στρέμματα στις επαρχίες Σάντα Μπάρμπαρα και Βεντούρα καταστρέφοντας πάνω από 1.000 κτίσματα.

Η πυρκαγιά στο Μεντοτσίνο έχει κάψει 75 σπίτια και έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι θερμοκρασίες μπορεί να φθάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Καλιφόρνια τις επόμενες λίγες ημέρες, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες στο Μεντοτσίνο, όπως δήλωσε μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Τρίσια Όστιν, εκπρόσωπο της CalFire, οι προσπάθειες των 3.900 πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μεντοτσίνο εστιάζονται στο να μην περάσουν οι φλόγες από τις αντιπυρικές ζώνες στην κορυφογραμμή πάνω από τις κοινότητες Νάις, Λούσερν, Γκλέν Χέβεν και Κλιαρλέικ Όουκς. Σε ολόκληρη την Καλιφόρνια επιχειρούν αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 14.000 πυροσβέστες.

Μια άλλη πυρκαγιά, η Carr Fire – που έχει κάνει στάχτη περίπου 657.000 στρέμματα στην περιοχή Σάστα-Τρίνιτι, βόρεια του Σακραμέντο από τότε που ξέσπασε στις 23 Ιουλίου – έχει τεθεί κατά 47% υπό έλεγχο. Η Carr Fire θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο επτά ανθρώπων.

«Οι δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις και επιδεινώνονται περαιτέρω από τους κακούς περιβαλλοντικούς νόμους, που δεν επιτρέπουν τη σωστή χρήση τεράστιας ποσότητας ήδη διαθέσιμου νερού», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter. Εκπρόσωπος της CalFire αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση του Τραμπ, αλλά δήλωσε ότι οι πυροσβέστες δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού στην μάχη τους με τις φλόγες.

