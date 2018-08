O Εlon Musk εξετάζει την έξοδο της Tesla από τη Wall Street

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, τάραξε απόψε τα νερά της Wall Street μέσω ενός tweet στο οποίο ανέφερε ότι εξετάζει την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο.

«Εξετάζω να βγάλω την Tesla από το χρηματιστήριο στα 420 δολ. Χρηματοδότηση εξασφαλισμένη» έγραψε στο Twitter o Elon Mysk.

Ο ίδιος επανήλθε αργότερα με νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε πως «η ελπίδα μου είναι όλοι οι τρέχοντες επενδυτές να παραμείνουν στην Tesla ακόμη και εκτός χρηματιστηρίου. Θα δημιουργούσα fund ειδικού σκοπού ώστε να επιτρέψω στον καθένα να μείνει στην Tesla».

Η μετοχή τέθηκε προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης, ωστόσο μέχρι τότε κατέγραφε άνοδο 7,4%, διαμορφούμενη στα 367 δολάρια.

Το ποσό των 420 δολαρίων ανά μετοχή που ανέφερε ο Ε. Musk αντιστοιχεί σε premium 22,8% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Αν τελικά η απόφαση προχωρήσει και ολοκληρωθεί θα σηματοδοτεί ένα deal της τάξεως των 72 δισ. δολαρίων.

Οπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης η SEC επιτρέπει υπό όρους σε εταιρείες να ανακοινώνουν κρίσιμες πληροφορίες μέσω των social media.

Ωστόσο η SEC δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως για την συγκεκριμένη κίνηση.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Tesla είχε ξεκινήσει τη συνεδρίαση με άνοδο 5% μετά από δημοσιεύματα ότι κρατικό fund της Σαουδικής Αραβίας είχε προχωρήσει στην αγορά μετοχών της τάξεως των 2 δισ. δολαρίων.

Το ποσοστό του κρατικού fund είναι κάτω του 5% και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η δημοσιοποίηση της συναλλαγής. Το ποσοστό του Elon Musk ανέρχεται στο 19,9%.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.