Τραμπ: Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση του Μπράνσον

"Η Τουρκία εκμεταλλεύονταν για πολλά χρόνια τις ΗΠΑ και τώρα κρατούν τον θαυμάσιο Χριστιανό Πάστορά μας, από τον οποίο πρέπει τώρα να ζητήσω να εκπροσωπήσει τη χώρα μας ως ένας μεγάλος πατριώτης όμηρος. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου άνδρα, όμως θα κάνουμε περικοπές στην Τουρκία", έγραψε σε νέα ανάρτησή του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!