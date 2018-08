O Τραμπ πρότεινε στη SEC να ανακοινώνουν οι εταιρείες αποτελέσματα ανά εξάμηνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Παρασκευή πως ζήτηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα κάθε εξάμηνο αντί για κάθε τρίμηνο.

«Αυτό θα επέτρεπε μεγαλύτερη ευελιξία και θα εξοικονομούσε χρήματα» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter την Παρασκευή.

Ο Τραμπ ανέφερε πως κάλεσε τη SEC να εξετάσει μια τέτοια αλλαγή μετά από συνομιλίες που είχε με διάφορους επικεφαλής επιχειρήσεων. Υποστήριξε πως ένα στέλεχος πρότεινε την αλλαγή ως ένα μέσο για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα.

In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. “Stop quarterly reporting & go to a six month system,” said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!