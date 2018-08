Πυροβολισμοί κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο κατά της αμερικανικής πρεσβείας στην Τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, χτυπώντας το παράθυρο ενός φυλακίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Οπως αναφέρει το δίκτυο, αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο μετά την επίθεση, η οποία έγινε γύρω στις 5 το πρωί.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που βαθαίνει η κρίση μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον για την φυλάκιση του αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Σημειώνεται πως η ένταση στις σχέσεις των δυο χωρών και οι δηλώσεις Ερντογάν έχουν προκαλέσει έναν αντιαμερικανικό παροξυσμό στην Τουρκία, με διάφορα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να καταγράφουν εξαγριωμένους Τούρκους πολίτες να βάζουν φωτιά και να καίνε δολάρια.

VIDEO outside the US Embassy Turkey after shots fired pic.twitter.com/KEoFtug1Pv