Τραμπ: Αν θέλετε καλό δικηγόρο, δεν προτείνω τον Κοέν!

Με μήνυμα του στο κοινωνικό δίκτυο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι «αν κάποιος ψάχνει για καλό δικηγόρο, θα πρότεινα σίγουρα να μη συνεχίσει να έχει τις υπηρεσίες του Μάικλ Κοέν!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Κοέν — πρώην προσωπικός δικηγόρος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι κατέβαλε 130.000 και 150.000 δολάρια σε δύο γυναίκες που ισχυρίζονταν πως είχαν σεξουαλικές συνευρέσεις με τον Τραμπ σε αντάλλαγμα για τη σιωπή τους, και αυτό «κατ' απαίτηση του υποψήφιου». Στόχος: να αποφευχθεί η αποκάλυψη πληροφοριών που θα «έπλητταν τον υποψήφιο».

