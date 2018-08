Αυστραλία: Απαγόρευση πώλησης 5G εξοπλισμού σε Huawei και ZTE

Στις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες Huawei και ZTE απαγορεύθηκε να παρέχουν εξοπλισμό 5G στην Αυστραλία, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η Huawei έκανε μία δήλωση μέσω Twitter, λέγοντας ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση παρά το γεγονός ότι η κινεζική επιχείρηση παραδίδει «με ασφάλεια» ασύρματη τεχνολογία στη χώρα, τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs